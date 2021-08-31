★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود طقس شديد الحرارة غدًا على شمال البلاد وحار على القاهرة والوجه البحري، خلال حالة الطقس غدًا، ويستمر الطقس شبيهًا بحالة الطقس اليوم وتكون درجات الحرارة مستقرة على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة العظمي إلى 35 درجة فى القاهرة، بينما تصل إلى 45 درجة فى أبو سمبل.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حار رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا خلال الليل على جميع انحاء مصر.

ويكون البحر الأحمر مضطربًا، بينما يكون البحر المتوسط معتدلاً، والموج يتراوح ارتفاعه بين متر ونصف ومترين، والرياح شمالية غربية فى البحرين.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلو متر، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3 و4 أمتار.

توقعات درجات الحرارة غدًا في مصر

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدًا وتكون درجة الحرارة العظمي 35 درجة، والصغري 25 درجة، والمحسوسة 37 درجة، وتكون فى الإسكندرية 32-25 والمحسوسة 34 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الوادي الجديد 42-27، سوهاج 39-25، الفيوم 36-26، المنيا 38-24، الأقصر 44-26، حلايب 38-27، سيوة 38-21 درجة.

وتكون في أبوسمبل 45-26، شلاتين 41-28، أسوان 44-29، بني سويف 36-25، إدفو 43-27، قنا 43-26، أسيوط 39-24، درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في المنصورة 35-25، دمياط 32-25، الإسماعيلية 36-24، بلطيم 32-24، دمنهور 34-25، العريش 32-25، شبين الكوم 36-26، السويس 35-25 درجة.

وتكون في بورسعيد 32-27، طنطا 35-25، الطور 36-27، مطروح 31-24، طابا 36-25، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 40-29، السلوم 31-24، رفح 31-24 درجة.

حالة الطقس غدًا .. حار شمالاً واستمرار درجات الحرارة 45 درجة جنوبًا

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع

تستقر درجات الحرارة العظمي والمحسوسة مستقرة حتى يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تكون في القاهرة والوجه البحري من الخميس إلي الإثنين 35 درجة للعظمي و37 للمحسوسة ماعدا السبت تكون 34-36.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية الخميس 31-34، ومن الجمعة إلي الإثنين 30-33، وتكون فى جنوب سيناء من الخميس والجمعة 39-42، والسبت 38-41، والأحد 37-40، والإثنين 38-41درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد الخميس والجمعة إلى 37-39 درجة، وتنخفض من السبت إلي الإثنين إلى 36-38 درجة، وفى جنوب الصعيد تكون الخميس والجمعة 45-46، والسبت 44-45، والأحد 43-43، والإثنين 30-41 درجة.

حالة الطقس غدًا .. حار شمالاً واستمرار درجات الحرارة 45 درجة جنوبًا

توقعات أحوال الطقس والبحر في مصر

تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تقرير حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام