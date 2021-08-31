«القومي للحوكمة» يواصل فعاليات تدريب القيادات الحكومية بالبرتغال

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واصل المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء، فعاليات برنامج تدريب عدد 26 قيادة حكومية في جامعة الأمم المتحدة بمدينة غيماريش بالبرتغال حول الحوكمة والتحول الرقمى وبناء القدرات، والذي تستمر فعالياته حتى 4 سبتمبرالمقبل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في بيان، الثلاثاء، أهمية الشراكات الدولية في مجال التدريب، وأهمية التدريب على الحوكمة والتحول الرقمى وبناء القدرات للقيادات الحكومية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع جامعة الأمم المتحدة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في مصر، والعمل على التحول الرقمى، والوقوف على أحدث التجارب في الدول الاخرى في هذا المجال.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إن التدريب الحالي يعد باكورة التعاون المثمر مع جامعة الأمم المتحدة والذى من المقرر أن يشمل قريبًا التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتعاون البحثي والعلمي، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد من المعهد للاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات الحصرية مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لما لها من خبرات في هذه المجالات بما يتواكب مع توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع في التحول الرقمى والحوكمة في مختلف المجالات الحكومية.

من جانبه، قال نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد إنه يتم التواصل مع جامعة الأمم المتحدة للتجهيز للبرامج القادمة وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، وسيتم الأخذ في الاعتبار سلامة جميع المشاركين في ظل الإجراءات الاحترازية لسلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا وضمان الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية بجامعة الأمم المتحدة.

وتتضمن التدريبات أساسيات التحول الرقمى وتدريب المشاركين على المشاركة الالكترونية والتقييم الحكومي الإلكتروني، والاستراتيجية الحكومية الرقمية، والتغيير الإدارة والجوانب الأمنية والتنظيمية للتحول الرقمى.

وخلال التدريب عرض المدربون بعض عدد من الدراسات حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تقييم الخدمات الحكومية وكذلك في الانتخابات حول العالم، بما في ذلك تجربة انتخابات المحليات في البرتغال وتصاعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعى في الفترة الأخيرة خاصة في ظل جائحة كورونا.