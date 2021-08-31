محافظ القاهرة: الدولة تعمل على منظومة نظافة جديدة ترضي المواطن

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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة .

وأكد على تقديره لكافة العاملين بالهيئة حيث أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من الجميع، مشيرا إلى أن استلام الشركات الجديدة لنظافة أحياء المنطقتين الشرقية والغربية تباعًا يلقى بمسئولية كبيرة على الهيئة التي ستتولى تقديم الدعم للشركتين خلال الفترة الأولى من عملهم، بالإضافة إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية المنوط بها مسئولية النظافة بهما .

وطالب هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بالعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة، وتذليل أي عقبات على أرض الواقع باعتبار الجميع شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن .

كما شدد على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارىء خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لانجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أي مخالفات .

كما طالب بوجود متابعة مكثفة لمتعهدى النظافة لأنهم السبب الرئيس في نجاح المنظومة أو فشلها وفسخ عقد أي متعهد لا يفى بالتزاماته على الفور.

وأكد على أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين، ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغيير جذرى في مستوى النظافة يضاهى العواصم المماثلة أو يفوقها، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوي النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف في المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين .

وأضاف أنه لن يُقبل إلا أعلى معايير النظافة في الشارع لأن المواطن يرغب في أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع .

وأكد محافظ القاهرة على وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة في النظافة والجمع السكنى والإهتمام بالشوارع والكنس اليومى ورفع الأتربة حيث ستقابل أي شكوى من المواطن باجراء فورى حاسم ضد المقصر مشددًا على أنه: «لا مكان لمن لا يعمل» ومن يؤدى عمله سيكافأ .

وطالب بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال .

كما طالب محافظ القاهرة بالإهتمام بالتشجير ونشر الخضرة وصناديق جمع القمامة بالشوارع وأمام المنازل وعلى الأعمدة مع مراجعة أسلاك الإنارة والتأكد من تغطيتها حرصًا على حياة المواطنين مع دهان البلدورات وتنظيف كشافات الإنارة .

كما طالب بزيادة الإهتمام بالجمع السكنى واحكام الرقابة على متعهدى الجمع وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية والغاء التعاقدات في حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين.

كما شدد على ضرورة توافر معدات النظافة في الشارع والتأكد من جاهزية الاحتياطى وتوحيد زى العمال .

وطالب بعمل حملات بالتنسيق مع الشرطة لضبط من يرتدى زى الهيئة دون أن يكون من العاملين بها ويستغل الزى في أعمال التسول خاصة باشارات المرور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

وأثنى على النهج الذي أصبحت تقوم به الهيئة بالإعتماد بالكامل على الورش الخاصة بها في عمليات الإصلاح ورفع كفاءة المعدات مع فتح الورش لأى تعاقدات خارجية للإصلاح بورش الهيئة والاستفادة من العمال المهرة الموجودين بالهيئة في تصنيع وتصميم البرجولات وتقديم خدمات تنسيق الحدائق للمواطنين لتعظيم الإيرادات .

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الذي شارك فيه اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة وأعضاء المجلس التصديق على الحساب الختامى للهيئة للعام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حيث تمكنت الهيئة من تنفيذ ٩٩ % من المستهدف في موازنة العام الماضى.