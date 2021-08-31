إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – القاهرة بالخانكة

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أصيب 4 اشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوى إتجاه القاهرة امام مدخل مدينة الخانكة، حيث اختلت عجلة القيادة في قائد السيارة بسبب السرعة وتم نقل المصابين لمستشفى السلام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوى عند مدخل مدينة الخانكة دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارتى اسعاف لمكان الحداث، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص «ر ه ج 2192» أجرة شرقية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وأسفر الحادث عن إصابة «ج ب ج» 28 سنة سائق السيارة و«م ع م» 43 سنة و«م ي ح» 21 سنة و«أ م م»، 53 سنة

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وبسؤالهم أكدوا اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها وتم التحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة