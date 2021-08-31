أخبار عاجلة

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد -
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – القاهرة بالخانكة

Print
إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – القاهرة بالخانكة إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – القاهرة بالخانكة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 اشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوى إتجاه القاهرة امام مدخل مدينة الخانكة، حيث اختلت عجلة القيادة في قائد السيارة بسبب السرعة وتم نقل المصابين لمستشفى السلام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوى عند مدخل مدينة الخانكة دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارتى اسعاف لمكان الحداث، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص «ر ه ج 2192» أجرة شرقية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وأسفر الحادث عن إصابة «ج ب ج» 28 سنة سائق السيارة و«م ع م» 43 سنة و«م ي ح» 21 سنة و«أ م م»، 53 سنة

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وبسؤالهم أكدوا اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها وتم التحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة

جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة

رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام

رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة