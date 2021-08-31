هل تنتقص مدة الترخيص المؤقتة للقاحات كورونا من مأمونية اللقاح؟

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تحدث الدكتور محمود ياسين، المستشار العلمي لرئيس هيئة الدواء المصرية، الثلاثاء، عن دور الهيئة في منح الترخيص الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال «ياسين» خلال تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إن هيئة الدواء لها دور رقابي على السلع الدوائية التي يتم ضخها في السوق للمواطنين، وكان لا بد أن تقوم بدورها فيما يخص المستحضرات التي نحتاجها في الظروف الطارئة.

وأضاف: «الطريقة الطبيعية لتداول أي دواء في السوق المصري هي أن يتم تسجله أولًا ثم يسمح له بالتداول، أما في الظروف الطارئة يكون هناك بعض الأدوية غير المسجلة ولكن لا بد أن يُسمح لها بالتداول نتيجة للاحتياج الشديد لها، وهو ما حدث خلال جائحة فيروس كورونا المستجد».

وتابع: «لذلك بحثنا عن حل بديل وهو استخراج رخصة الاستخدام الطارئ»، موضحًا أن رخصة الاستخدام الطارئ هي رخصة مؤقتة محددة بفترة زمنية معينة، وقابلة للتجديد بعد موافقة هيئة الدواء تستخدم على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المدة المحددة لمعظم اللقاحات فيما يتعلق بالترخيص الطارئ هي 6 أشهر، وأن هذا لا ينتقص من مدى مأمونية اللقاح، حيث يتم منحه الرخصة الطارئة طبقًا للمعايير العالمية.

واختتم: «لكن الغرض من الفترة المحدودة هو السماح بتسجيل اللقاح حين تتوفر متطلبات التسجيل بعد إجراء دراسات لعدد من السنوات».