أخبار عاجلة

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد -
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هل تنتقص مدة الترخيص المؤقتة للقاحات كورونا من مأمونية اللقاح؟

Print
هل تنتقص مدة الترخيص المؤقتة للقاحات كورونا من مأمونية اللقاح؟ هل تنتقص مدة الترخيص المؤقتة للقاحات كورونا من مأمونية اللقاح؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور محمود ياسين، المستشار العلمي لرئيس هيئة الدواء المصرية، الثلاثاء، عن دور الهيئة في منح الترخيص الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال «ياسين» خلال تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إن هيئة الدواء لها دور رقابي على السلع الدوائية التي يتم ضخها في السوق للمواطنين، وكان لا بد أن تقوم بدورها فيما يخص المستحضرات التي نحتاجها في الظروف الطارئة.

وأضاف: «الطريقة الطبيعية لتداول أي دواء في السوق المصري هي أن يتم تسجله أولًا ثم يسمح له بالتداول، أما في الظروف الطارئة يكون هناك بعض الأدوية غير المسجلة ولكن لا بد أن يُسمح لها بالتداول نتيجة للاحتياج الشديد لها، وهو ما حدث خلال جائحة المستجد».

وتابع: «لذلك بحثنا عن حل بديل وهو استخراج رخصة الاستخدام الطارئ»، موضحًا أن رخصة الاستخدام الطارئ هي رخصة مؤقتة محددة بفترة زمنية معينة، وقابلة للتجديد بعد موافقة هيئة الدواء تستخدم على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المدة المحددة لمعظم اللقاحات فيما يتعلق بالترخيص الطارئ هي 6 أشهر، وأن هذا لا ينتقص من مدى مأمونية اللقاح، حيث يتم منحه الرخصة الطارئة طبقًا للمعايير العالمية.

واختتم: «لكن الغرض من الفترة المحدودة هو السماح بتسجيل اللقاح حين تتوفر متطلبات التسجيل بعد إجراء دراسات لعدد من السنوات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"