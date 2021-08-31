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وزير التخطيط: الشراكات الدولية في التدريب تساعد على بناء قدرات القيادات الحكومية

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وزير التخطيط: الشراكات الدولية في التدريب تساعد على بناء قدرات القيادات الحكومية وزير التخطيط: الشراكات الدولية في التدريب تساعد على بناء قدرات القيادات الحكومية

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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أهمية الشراكات الدولية في مجال التدريب، وأهمية التدريب على الحوكمة والتحول الرقمى وبناء القدرات للقيادات الحكومية.

وأشارت «السعيد» في بيان، الثلاثاء، إلى أهمية التعاون مع جامعة الأمم المتحدة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في ، والعمل على التحول الرقمى، والوقوف على أحدث التجارب في الدول الاخرى في هذا المجال.

في نفس السياق، واصل المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات برنامج تدريب عدد 26 قيادة حكومية في جامعة الأمم المتحدة بمدينة غيماريش بالبرتغال حول الحوكمة والتحول الرقمى وبناء القدرات، والذي تستمر فعالياته حتى 4 سبتمبرالمقبل.

المصرى اليوم

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