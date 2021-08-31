محافظ الوادي الجديد يفتتح المركز التكنولوجي وشادر الخضروات والفاكهة بالداخلة

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افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، عمال تطوير المركز التكنولوجي بمدينة الداخلة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والسيد نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها المحافظة .

وأشاد المحافظ بمنظومة العمل وأداء العاملين داخل المركز، موجها بمنحهم مكافأة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه، تقديرها لجهودهم في خدمة المواطنين وتقديم الخدمات بأيسر وأسرع الآليات توفيراََ للوقت والجهد.

وفي سياق آخر، افتتح المحافظ شادر الخضر والفاكهة الذي تم إنشاءه بمدينة موط والذي يهدف إلى بيع منتجات الصوب الزراعية بأسعار الجملة للتخفيف عن المواطنين والحد من إرتفاع الأسعار، ومساعدة الشباب المستفيدين من مشروعات الصوب الزراعية في تسويق منتجاتهم.

وعلى هامش جولته، وجه الزملوط بتطوير مقر مخازن شركة ريجوا القديم غير المستغل بمدينة موط، لإقامة موقف سيارات الأجرة بديلاََ عن الموقف الحالي. وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية لصالح المواطنين.