8 اعتداءات حوثية استهدفت المدنيين في مطار أبها

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استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مطار أبها الدولي عدة مرات خلال السنوات الماضية،

وذلك بعد أن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن القوات الدفاعية السعودية اعترضت طائرتين مسلحتين بدون طيار استهدفت مطار أبها الدولي وصاروخا باليستيا استهدف مدينة نجران وأطلقته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال التحالف إن شظايا تناثرت في أنحاء المطار عندما تم اعتراض الطائرات المسيرة مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص وإلحاق أضرار بطائرة ركاب، بحسب المعلومات الأولية.

وهذا ثاني هجوم للحوثيين على مطار أبها الدولي خلال 24 ساعة حيث عد التحالف الاعتداء "جريمة حرب".

وأكد التحالف أن قادة القوات المشتركة يقومون بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. كما أشاد بكفاءة الدفاعات السعودية التي أحبطت محاولات المليشيات.

ونشرت قناة الإخبارية الإخبارية عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو التقط فيه لحظة اعتراض القوات السعودية الصاروخ الباليستي والطائرات المسيرة المتجهة إلى نجران ومطار أبها الدولي.

اعتداءات على مطار أبها الدولي

- 14 فبراير 2016: تم اعتراض صاروخ "قاهر 1" استهدف مطار أبها الدولي ودمرته الدفاعات الجوية.

- 11 أبريل 2018: تم اعتراض طائرة مسيرة استهدفت المطار.

- 26 مايو 2018 : تم إحباط هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على المطار.

- 12 يونيو 2019: أصيب 26 مدنيا بجروح جراء سقوط صاروخ على صالة الوصول.

- 23 يونيو 2019: استشهد مدني سوري وأصيب 21 شخصا من جنسيات مختلفة في هجوم على المطار.

- 31 أغسطس 2020: تم استهداف المطار بطائرة مسيرة مسلحة اعترضتها قوات التحالف.

- 10 فبراير 2021: نفذت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجوما إرهابيا استهدف المطار، ما أدى إلى اندلاع حريق في طائرة مدنية تمت السيطرة عليها.

- 31 أغسطس 2021: تم تنفيذ هجومين بطائرتين مسيرتين في يوم واحد.