شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا لـ"كيابي" في معارضها بالمملكة

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بمناسبة العودة للمدارس.. والفرصة مستمرة حتى 2 أكتوبر 2021م

أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء إحدى شركات "عبدالله العثيم للاستثمار" عن عروض تخفيضات خاصة للعلامة التجارية الفرنسية "كيابي" (30% إلى 70%) بمناسبة العودة للمدارس تستمر حتى 2 أكتوبر 2021م.

وتشمل هذه العروض جميع معارض الشركة بالمملكة، والتي تشمل "العثيم مول الربوة- العثيم مول خريص –مركز غرناطة بالرياض, و(العثيم مول بريدة- العثيم مول عنيزة ) بالقصيم والعثيم مول الدمام - الظهران مول" بالمنطقة الشرقية و(الأندلس مول –رد سي مول ) في المنطقة الغربية و الراشد مول – أبها .

وتعد ماركة كيابي من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في أزياء الأسرة في فرنسا وتمتلك أكثر من 466 متجرًا في العديد من دول العالم .

ويحرص المتجر على توفير أحدث وأرقى الأزياء العصرية لجميع أفراد الأسرة, مع تقديم أسعار مميزة حيث أصبحت الآن وجهة التسوق المفضلة للعائلات .

جدير بالإشارة أن عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات السعودية التي تعمل في قطاع التجزئة للأزياء، وتهتم باستقطاب أشهر وأرقى العلامات التجارية العالمية التي تلبي كافة احتياجات الأسرة.