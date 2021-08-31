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«وكيل صناعة الشيوخ»: الخطف أصعب جريمة أمام أى شرطي فى العالم .. شكرا لـ«الداخلية»

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«وكيل صناعة الشيوخ»: الخطف أصعب جريمة أمام أى شرطي فى العالم .. شكرا لـ«الداخلية» «وكيل صناعة الشيوخ»: الخطف أصعب جريمة أمام أى شرطي فى العالم .. شكرا لـ«الداخلية»

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وجه النائب أحمد أبوهشيمة، وكيل لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في إعادة طفل الغربية المختطف لأهله، في عملية تؤكد قوة وزارة الداخلية.

وكتب «أبوهشيمة» عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «جرائم الخطف في العالم كله من أصعب الجرائم اللي ممكن يقابلها أي جهاز شرطي.. خالص الشكر والتقدير لأبطالنا في وزارة الداخلية على تحريرهم طفل الغربية المختطف.. اللي حصل في عملية تحرير الطفل وإعادته لأهله بيأكد ان بلدنا وشعبنا في ايد امينة».
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد عرضت وزارة لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة، وتضمن الفيديو لقطات للحظة القبض على مختطفي الطفل وتحرير الأخير من قبضتهم وإعادته إلى أهله سالمًا وسط فرحة كبيرة من أهالي المنطقة.

المصرى اليوم

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