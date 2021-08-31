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هل هناك أطعمة ممنوعة قبل وبعد تلقي لقاح كورونا ؟.. استشاري تغذية علاجية تٌجيب

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هل هناك أطعمة ممنوعة قبل وبعد تلقي لقاح كورونا ؟.. استشاري تغذية علاجية تٌجيب هل هناك أطعمة ممنوعة قبل وبعد تلقي لقاح كورونا ؟.. استشاري تغذية علاجية تٌجيب

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كشفت الدكتورة أسماء طه، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن نمط التغذية المناسب استعدادًا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت «طه» خلال تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إن نمط الحياة الصحي لا بد أن يكون مستمر بشكل عام، ولكن على المقبلين على تلقي لقاح ، بتهيئ جسمهم والاستعداد من خلال التغذية السليمة، بالتركيز على تناول أطعمة ومشروبات معينة.

ونصحت بتناول الخضراوات والفواكه والأطعمة التي تحتوي على المياه، خاصة السلطة ذات المكونات الملونة، بشكل يومي، قبل تلقي اللقاح بمدة كافية لم يتم تحديدها، وحتى في الأيام العادية».

وأشارت إلى أهمية تناول المكسرات في هذه الفترة، لافتة إلى أنه ليس من الضروري تناول المكسرات مرتفعة الأسعار، فعلى سبيل المثال اللب السوري غير المملح ذو قيمة غذائية عالية ويؤدي الغرض.

تابعت: «من المهم أيضًا تناول البقوليات والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى الاهتمام بشرب »، مؤكدة على عدم الحاجة إلى تناول مكملات غذائية دوائية.

وعن الأطعمة الممنوعة، فأوضحت أهمية تقليل نسبة السكر قدر الإمكان لأنه يضعف المناعة بنسبة 50%، واللحوم المصنعة والدهون المشبعة.

المصرى اليوم

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