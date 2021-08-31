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مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل)
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:55 مساءً
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:55 مساءً
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:54 مساءً
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:54 مساءً
إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
"حشرة عدوانية" تهاجم المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 02:56 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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