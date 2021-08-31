مصدر في الأهلي لـ «المصري اليوم»: حسين الشحات ليس للبيع وباقٍ بالقلعة الحمراء

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يدور لغط في الأيام الماضية حول مصير لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حسين الشحات مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة، في ظل ربط مصير الجناح المهاجم بأحد الأندية الخليجية مؤخراً.

وعلمت "المصري اليوم"، من مصادرها داخل النادي الأهلي أن لجنة التخطيط للكرة ترفض بيع اللاعب وتتمسك ببقائه في صفوف المارد الأحمر، كما أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يؤيد بقاء اللاعب ويرغب في استمراره.

وأكد المصدر على جدية عرض نادي الحزم السعودي لضم اللاعب ورغبتهم في الحصول على توقيعه بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي رفقة المارد الأحمر، ولكن اللاعب ليس للبيع وباق مع الفريق.

وقال المصدر - رفض كشف اسمه- : حسين الشحات لم يجلس مع أي مسؤول من نادٍ الحزم أو غيره، والأهلي يغلق تمام الباب أمام رحيل اللاعب، كما أن حسين الشحات نفسه لا يرغب في الرحيل عن الأهلي مهما كانت المغريات.

وتتوافق هذه التصريحات مع ما أعلنه شقيق اللاعب ووكيل أعماله محمد الشحات، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث حسم مصير شقيقه كاتباً اليوم الثلاثاء: بالعقل كده اللى مبصش لماديات في سبيل تحقيق حلمه قبل ما يدوق العسل هايعملها بعد ماشاف الهنا وحقق كل ده للنادى اللى كان بيحلم بيه وللجمهور اللى كان منهم في يوم من الأيام.

وأضاف محمد الشحات: حسين أقسم لى في يوم من الأيام أنه عمره مايمشى من النادى إلا لو النادى سابه وده وعد منه لأعظم جمهور فى الدنيا وحسين راجل حر ووعد الحر دين، بالمناسبة دي والله ولا كان في قاعدة ولا واقفة.

وكان حسين الشحات قد ضحى بالكثير من المستحقات المالية له لدّى نادي العين الإماراتي من قبل لحسم انتقاله للنادي الأهلي.