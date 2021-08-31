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تعرف على شروط واجراءات تجميع الدم و«البلازما» في القانون الجديد

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تعرف على شروط واجراءات تجميع الدم و«البلازما» في القانون الجديد تعرف على شروط واجراءات تجميع الدم و«البلازما» في القانون الجديد

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حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، اجراءات وشروط الحصول على ترخيص لاقامة مراكرز لتجميع الدم ومشتقاته.

و نصت المادة 2 من القانون على انه «لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم. ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.

كما نصت المادة 3 على ان «يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم. ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

كما نصت المادة 4 على انه «على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.

المصرى اليوم

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