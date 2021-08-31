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محافظ الغربية يتابع موقف تنفيذ المشروعات الجارية لمبادرة حياة كريمة في زفتى

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محافظ الغربية يتابع موقف تنفيذ المشروعات الجارية لمبادرة حياة كريمة في زفتى محافظ الغربية يتابع موقف تنفيذ المشروعات الجارية لمبادرة حياة كريمة في زفتى

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الثلاثاء، بمقر رئاسة مركز ومدينة زفتى، اجتماعًا مع المهندس محمد سالم من لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى وعدد من مديري مديريات الخدمات والشركات.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع الوفد وممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي، شركات «الغاز، الاتصالات، مياه الشرب والصرف الصحي»، مديرية الصحة، هيئة الأبنية التعليمية ومؤسسة حياة كريمة، موقف المشروعات الجارية والجدول الزمني لانتهاء المشروعات المنفذة في قريتي نهطاي وتفهنا العزب، حيث سيتم تسليمهم في نهاية ديسمبر المقبل.

بدء الاجتماع بمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الكهرباء والبالغ عددها ٥٤ مشروع، حيث تم البدء في صب القواعد الخرسانية للمحولات الكهربائية بنهطاي وتفهنا العزب وجاري إحلال وتجديد المحول بشبراملس، مؤكدًا على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال في باقي القرى.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات وعددها ٢ مشروع بتفهنا ونهطاي تشمل مد خدمة التليفونات والإنترنت بنظام الفايبر أوبتكس بدلا من الأسلاك النحاسية، حيث تم البدء في القريتين بنسبة تنفيذ وصلت ١٧٪؜، وطالب المحافظ بتحديد جدول زمني لباقي القرى لمتابعة التنفيذ.

وفيما يخص مشروعات الغاز الطبيعي طالب المحافظ بتحديد جدول زمني لنهو الأعمال في القرى الست الجاري العمل بها، وسرعة توفير الدعم المالي لتوصيل الغاز لعدد ٣٩ قرية أخرى.

وتابع المحافظ نسب تنفيذ ١٧١ عملية مد وتدعيم وإحلال شبكات مياه الشرب والتي تتوزع بين ١٠٣ مشروع مد وتوصيل شبكات مياه، عدد ٤٠ مشروع وصلات منزلية، ٨ مشروعات إحلال وتجديد شبكات بقرى المركز، ٢٠ مشروع إحلال وتجديد آبار ارتوازية بنسب تنفيذ تتراوح بين ٣-٩٨٪؜، موجهاً بسرعة البدء في ٣ مشروعات مد وتوصيل شبكات مياه إلى جانب ٦ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه.

وشمل الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لـ ٨٠ مشروع في قطاع الصرف الصحي تتراوح نسب تنفيذها من ٢٠-٩٨٪؜ وخلال المناقشة وجه المحافظ بسرعة إنهاء الدراسات الفنية لتوصيل الصرف الصحي لبقية العزب والتوابع، سرعة إدخال الصرف الصحي للامتداد العمراني لعدد ١٠ قرى كان قد تم تسليم المشروعات بها والإسراع في بدء إنشاء ١٠ محطات رفع.

واختتم الاجتماع بمناقشة مشاريع قطاع الصحة والبالغ عددها ٢٩ مشروع ومشاريع الكباري البالغ عددها ١٩ مشروع.

وعقب الاجتماع قامت اللجنة بمتابعة عدد من المشروعات الجارية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

المصرى اليوم

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