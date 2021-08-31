رئيس جامعة بني سويف : ١٠ منح دراسية للجامعة من مركز تميز المياه بالإسكندرية

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن توافر فرص للحصول على منح مدفوعة بالكامل من موازنة مشروع مركز تميز المياه بالإسكندرية وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور أن مركز تميز مياه بالإسكندرية يتيح منح لتمويل درجات الماجستير في تخصص المياه والجامعة لديها فرصة كشريك في المشروع للحصول على 10 منح متاحة لطلاب الماجستير في عدد من الكليات وهى الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وعلوم الأرض،والعلوم، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، ومعهد الليزر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم عقد يوم تعريفي بكلية الدراسات للعليا للعلوم المتقدمة يوم 4 سبتمبر المقبل للتعريف بشروط التقدم للحصول على المنح.