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محافظ المنوفية يستوقف سيارة تسير عكس الاتجاه.. ويأمر بسحب رخصتها

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محافظ المنوفية يستوقف سيارة تسير عكس الاتجاه.. ويأمر بسحب رخصتها محافظ المنوفية يستوقف سيارة تسير عكس الاتجاه.. ويأمر بسحب رخصتها

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استوقف ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية رقم «م ط ب 1425» تسير عكس الإتجاه في مطلع قرية دكما طريق شبين الكوم – طملاي، وعلى الفور أمر المحافظ بضبط السيارة وسحب رخصتها واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال السائق، جاء ذلك خلال طريقه لجولة بمركز ومدينة منوف.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية لرصد جميع المخالفات المرورية بشتي أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، وإلزام المواطنين بقواعد المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

المصرى اليوم

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