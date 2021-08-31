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19546 ساعة تطوع ينفذها هلال الباحة في 126 فعالية

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شارك فيها 1539 متطوعًا قاموا بأدوار فعالة تسهم في الارتقاء بالعمل

19546 ساعة تطوع ينفذها هلال الباحة في 126 فعالية

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال بالباحة عماد بن منسي الزهراني إحصائية أعمال فريقها التطوعي، منذ بدء العام الميلادي ٢٠٢١م حتى تاريخه، عن إقامة 126 فعالية ومبادرة توعوية، حيث كان أبرز تلك المشاركات تغطية مهرجان عروس الباحة الأول دعم مركز اللقاحات بالمنطقة، وكذلك الفرق الإسعافية للمصطافين في الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال الزهراني في بيانٍ له إن عدد الساعات التطوعية لتلك المشاركات بلغ 19546 ساعة تطوعية قام بها المتطوعون والمتطوعات المنتسبون لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة.
وأضاف: بلغ عدد المتطوعين المنتسبين للهيئة بمنطقة الباحة 1539 متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات، والذين يقومون بأدوار فعالة تسهم في الارتقاء بالعمل التطوعي، حيث شكلوا ما يُقارب 875 فرقة تطوعية خلال هذه الفترة، فيما باشرت تلك الفرق مايقارب 1680 حالة إسعافية تم التعامل معها وفق أعلى احترافية، وذلك من خلال تأهيلهم لكيفية التعامل مع الحالات الاسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية الطبية.

وأكّد الزهراني أن التسجيل متاحٌ عبر موقع التطوع الخاص بالهيئة؛ للمشاركة في أعمال التطوع التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الرسمي.
‏https://srcavolunteer.srca.org.sa/

19546 ساعة تطوع ينفذها هلال الباحة في 126 فعالية

19546 ساعة تطوع ينفذها هلال الباحة في 126 فعالية

19546 ساعة تطوع ينفذها هلال الباحة في 126 فعالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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