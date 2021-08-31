أمير مكة يرأس اجتماعاً للموارد البشرية لتدشين أعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة

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تضمّنت مشاريع للجنة ومستشفى للسرطان بجدة يضم مبادرة "رايتك بيضاء"

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، فهد بن رقوش، تخلله تدشين أعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة وإطلاق باكورة مشاريعها المستقبلية.

واستعرض "الفيصل" أعمال اللجنة التي تعمل على التنسيق والتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق ببرامج المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بالمسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافتها في المجتمع، وحصر المبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، وحصر الاحتياجات التنموية بالمنطقة ووضع أولويات تنفيذها، وتوحيد الجهود الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية بين القطاعات المختلفة.

وتضمّنت مشاريع لجنة المسؤولية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة مشروع مستشفى سرطان الأطفال بمحافظة جدة، والذي أوقفه مركز عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي الاجتماعي أرضاً على مساحة 136.000م2 في عسفان شمال جدة، ويحتوي المشروع كلية الراجحي وحديقة لكبار السن وملاعب للأطفال وصالة متعددة الأغراض، إضافة إلى إطلاق مبادرة "رايتك بيضاء"؛ وهي عبارة عن فكرة تقديم راية توضع في واجهة المنظمات أو خلف مكاتب الأفراد الذين استحقوها من خلال مساهماتهم في مجال المسؤولية الاجتماعية ووفق المعايير التي وضعتها اللجنة.