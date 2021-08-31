وزير الدفاع الروسي: الوضع في أفغانستان «حرج»

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن الوضع في أفغانستان «حرج»، والناس يحاولون الهروب من هناك حتى ولو كلف ذلك حياتهم.

وأضاف أنه بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قامت طائرات النقل التابعة لوزارة الدفاع، في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، بإجلاء أعداد من مواطني روسيا وقرغيزستان وطاجيكستان وبيلاروسيا وأوزبكستان من مطار كابول الدولي.

كشف السفير الروسي، لدى كابل دميتري جيرنوف، الجمعة الماضي، أن أكثر من 170 شخصا توجهوا إلى السفارة الروسية بطلبات لإجلائهم من أفغانستان.

وكانت قد سيطرت الحركة على العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري بعد هروب الرئيس أشرف غني.