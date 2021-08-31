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أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك، على صعوبة تعاقد ناديه مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية :"عبدالله السعيد، لاعب مميز، ولكن سيكون هناك صعوبة في التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي"، مؤكدًا :"التعاقد مع السعيد، سيكلف خزينة النادي أموالا طائلة، وهو ما قد يسبب مشاكل داخل الفريق".

وعن مصير محمود جنش، حارس الفريق قال:"حنش، قد يرحل عن الزمالك إذا جاءت له عروضًا مناسبه له في الفترة الجارية، لكننا في النهاية ننتظر التقرير الفني لكارتيرون، بشأن اللاعبين الراحلين والعائدين من الإعارة، وذلك قبل سفره إلى فرنسا".

واشار :"لم نتفاوض مع حمدي النقاز، ظهير أيمن الترجي التونسي، بشأن عودته للفريق الأبيض مرة أخرى"، مؤكدًا :"كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".