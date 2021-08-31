أخبار عاجلة

رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش» -
بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر -
بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق -
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية -
عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو) -
تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فاروق جعفر: التعاقد مع عبدالله السعيد يسبب مشاكل في .. وهذا مصير جنش

Print
فاروق جعفر: التعاقد مع عبدالله السعيد يسبب مشاكل في الزمالك.. وهذا مصير جنش فاروق جعفر: التعاقد مع عبدالله السعيد يسبب مشاكل في .. وهذا مصير جنش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة ، على صعوبة تعاقد ناديه مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية :"عبدالله السعيد، لاعب مميز، ولكن سيكون هناك صعوبة في التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي"، مؤكدًا :"التعاقد مع السعيد، سيكلف خزينة النادي أموالا طائلة، وهو ما قد يسبب مشاكل داخل الفريق".

وعن مصير محمود جنش، حارس الفريق قال:"حنش، قد يرحل عن الزمالك إذا جاءت له عروضًا مناسبه له في الفترة الجارية، لكننا في النهاية ننتظر التقرير الفني لكارتيرون، بشأن اللاعبين الراحلين والعائدين من الإعارة، وذلك قبل سفره إلى فرنسا".

واشار :"لم نتفاوض مع حمدي النقاز، ظهير أيمن الترجي التونسي، بشأن عودته للفريق الأبيض مرة أخرى"، مؤكدًا :"كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي