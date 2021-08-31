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طقس حار رطب.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا (درجات الحرارة)

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طقس حار رطب.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا (درجات الحرارة) طقس حار رطب.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا (درجات الحرارة)

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس غدًا الأربعاء، حيث سيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس الغد الأربعاء، فمن المتوقع أن تظهر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما هناك اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50:70 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:4 متر).

وعن درجات الحرارة القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، والغردقة العظمى 40 والصغرى 29، والأقصر العظمى 44 والصغرى 26، وأسوان العظمى 44 والصغرى 29 درجة.

وسجلت الرطوبة في القاهرة غدًا عظمى 86، والسواحل الشمالية رطوبة 90، وشمال الصعيد 40، وجنوب الصعيد 30.

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المصرى اليوم

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