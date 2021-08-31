إنتشال جثة طالب غرق أثناء الإستحمام في ترعة بالقليوبية

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى في القليوبية من إنتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية في مدينة الخصوص وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من الأهالى بغرق طالب أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية.

إنتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتمكنت من إنتشال الجثة وبالفحص تبين أن الجثة لطالب يدعى «ي .و.ع» 17 سنة طالب وتعرض للغرق أثناء قيامه بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.