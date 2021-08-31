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انتشار مرض فيروسي غير معروف يقتل العشرات في الهند

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انتشار مرض فيروسي غير معروف يقتل العشرات في الهند انتشار مرض فيروسي غير معروف يقتل العشرات في الهند

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أعلنت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية، انتشار مرض فيروسي غير معروف قتل العشرات في البلاد الأسبوع الماضي، وأرجعت أنه سببه «حمى الضنك» التي ينقلها البعوض.

وقال نائب أمين عام الصحة في المنطقة: أميت موهان براساد، إن سبب ارتفاع حالات الوفاة لا يزال قيد التحقيق، لكن الأعراض تشبه أعراض حمى الضنك.

ويعانى معظم المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة وجفاف الحلق، وسُجل انخفاض في مستوى الصفائح الدموية لديهم. وعانى مرضى آخرون صداعًا نصفيًا شديدًا وآلامًا في العضلات وغثيانًا وتضخمًا في الغدد الليمفاوية.

ولقى 70 شخصا، بينهم 12 طفلا، لقوا حتفهم بسبب حمى مجهولة في ولاية أوتار براديش.

وتعتبر حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات البعوض. لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، ولا يمكن التطعيم باللقاحات ضدها إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصرى اليوم

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