حفيد محمود ياسين: والدي يرفض دخولي مجال التمثيل

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حل الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين ضيفا على برنامج اصحى بإنرجي مع الإعلامية زهرة رامي على محطة راديو إنرجي 92.1.
تحدث محمود ياسين جونيور عن مشواره الفني والأعمال التي شارك بها وكان آخرها مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي حقق له شهرة كبيرة بسبب مشهد قتله وتعاطف الجمهور معه.
وقال محمود ياسين إنه كان يعلم بأن شخصيته في اللي مالوش كبير ستتوفى في النهاية، مشيرا إلى أن أدوار الموت دائما تكسب تعاطف الجمهور موضحا:«الناس بتقابلني وفي شفقة في عينيهم غريبة».
وكشف محمود ياسين جونيور أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز هي التي اختارته للمشاركة في المسلسل، ورشحته للدور الذي كان مساحته جيدة لدرجة إبراز إمكانيات الممثل قائلا:«كنت متحمس له جدا».
وأشار محمود ياسين إلى أن اسمه «مكلف جدا»، ويضع على عاتقه الكثير من الضغط والمسئولية، مشيرا إلى أن عائلته الفنية كبيرة وكشف أن الفنان رشدى أباظة كانت تربطه قرابة مباشرة بوالدته الإعلامية آيات أباظة.
وتحدث محمود عمرو محمود ياسين عن سبب دراست للإعلام قائلا إن التمثيل بالنسبة له موهبة أكثر من الدراسة، مشيرا إلى أنه يدرس التمثيل والإخراج والمسرح ضمن المواد الجامعية.
وأوضح الشاب محمود ياسين أن دراسة الإعلام مفيدة جدا بالنسبة له مشيرا إلى أنه كان يرغب في امتلاك شهادة تختلف عن التمثيل في حال عدم توفقه.
وأشار الممثل الشاب إلى أن والده الفنان عمرو ياسين لم يرغب في خوضه مجال التمثيل في البداية لكنه صمم وحاول إقناعه وكان يلتقط فيديوهات تمثيلية له ويرسلها إليه حتى تيقن من موهبته، موضحا أن سبب قلقه أن يكون تأثري بالأسرة الفنية هو سبب اختياري لهذا المجال قائلا:«الناس فاكرة الشغلانة هزار بس الموضوع مرهق».
وعن مقارنته بجده الراحل الفنان محمود ياسين، قال جونيور إنه من غير المنطقي مقارنة شاب في عمر 21 عاما، تاريخه الفني لا يتعدى 3 مسلسلات، بتاريخ كبير مثل جده، الذي تعلم منه الكثير ووصفه بأنه شخص كان يحترم ويقدر مهنة التمثيل والمسرح وأن يكون الفنان مثقفا عن حق.
وقال محمود ياسين أن المؤلف هاني سرحان هو من رشحه للمشاركة في مسلسل الفتوة، بعدما شاهده في مسلسل نصيبي وقسمتك مشيرا إلى أن الدور كان جيدا لكنه صعبا في الوقت نفسه بسبب الفترة الزمنية.
وكشف محمود ياسين جونيور عن إصابته بفيروس كورونا مرتين واصفا حالته:«تعبت واتبهدلت قوي»، مؤكدا على أنه تلقى التطعيم حاليا ونصح المستمعين بضرورة الانتباه لأن الأعراض مؤلمة.