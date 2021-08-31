حفيد محمود ياسين: والدي يرفض دخولي مجال التمثيل

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حل الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين ضيفا على برنامج اصحى بإنرجي مع الإعلامية زهرة رامي على محطة راديو إنرجي 92.1.

تحدث محمود ياسين جونيور عن مشواره الفني والأعمال التي شارك بها وكان آخرها مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي حقق له شهرة كبيرة بسبب مشهد قتله وتعاطف الجمهور معه.

وقال محمود ياسين إنه كان يعلم بأن شخصيته في اللي مالوش كبير ستتوفى في النهاية، مشيرا إلى أن أدوار الموت دائما تكسب تعاطف الجمهور موضحا:«الناس بتقابلني وفي شفقة في عينيهم غريبة».

وكشف محمود ياسين جونيور أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز هي التي اختارته للمشاركة في المسلسل، ورشحته للدور الذي كان مساحته جيدة لدرجة إبراز إمكانيات الممثل قائلا:«كنت متحمس له جدا».

وأشار محمود ياسين إلى أن اسمه «مكلف جدا»، ويضع على عاتقه الكثير من الضغط والمسئولية، مشيرا إلى أن عائلته الفنية كبيرة وكشف أن الفنان رشدى أباظة كانت تربطه قرابة مباشرة بوالدته الإعلامية آيات أباظة.

وتحدث محمود عمرو محمود ياسين عن سبب دراست للإعلام قائلا إن التمثيل بالنسبة له موهبة أكثر من الدراسة، مشيرا إلى أنه يدرس التمثيل والإخراج والمسرح ضمن المواد الجامعية.

وأوضح الشاب محمود ياسين أن دراسة الإعلام مفيدة جدا بالنسبة له مشيرا إلى أنه كان يرغب في امتلاك شهادة تختلف عن التمثيل في حال عدم توفقه.

وأشار الممثل الشاب إلى أن والده الفنان عمرو ياسين لم يرغب في خوضه مجال التمثيل في البداية لكنه صمم وحاول إقناعه وكان يلتقط فيديوهات تمثيلية له ويرسلها إليه حتى تيقن من موهبته، موضحا أن سبب قلقه أن يكون تأثري بالأسرة الفنية هو سبب اختياري لهذا المجال قائلا:«الناس فاكرة الشغلانة هزار بس الموضوع مرهق».

وعن مقارنته بجده الراحل الفنان محمود ياسين، قال جونيور إنه من غير المنطقي مقارنة شاب في عمر 21 عاما، تاريخه الفني لا يتعدى 3 مسلسلات، بتاريخ كبير مثل جده، الذي تعلم منه الكثير ووصفه بأنه شخص كان يحترم ويقدر مهنة التمثيل والمسرح وأن يكون الفنان مثقفا عن حق.

وقال محمود ياسين أن المؤلف هاني سرحان هو من رشحه للمشاركة في مسلسل الفتوة، بعدما شاهده في مسلسل نصيبي وقسمتك مشيرا إلى أن الدور كان جيدا لكنه صعبا في الوقت نفسه بسبب الفترة الزمنية.

وكشف محمود ياسين جونيور عن إصابته بفيروس كورونا مرتين واصفا حالته:«تعبت واتبهدلت قوي»، مؤكدا على أنه تلقى التطعيم حاليا ونصح المستمعين بضرورة الانتباه لأن الأعراض مؤلمة.