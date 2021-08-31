رسميًا.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2020/2021.
وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99.68%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 138000 طالب وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 98.60%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 124225 طالبًا وطالبة.
وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين في الشهادة الابتدائية، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 99.77%، وعددهن 65323 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 99.60%، وعددهم 72454 طالبًا، كذلك شهدت النتيجة الإعدادية تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت النجاح في الفتيات 99.07%، وعددهن 57095 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 98.19%، وعددهم 66908 طالبًا.
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية