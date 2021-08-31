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لأسباب أمنية.. إلغاء حفل محمد رمضان بمدينة العلمين الجديدة

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لأسباب أمنية.. إلغاء حفل محمد رمضان بمدينة العلمين الجديدة لأسباب أمنية.. إلغاء حفل محمد رمضان بمدينة العلمين الجديدة

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أعلن الفنان محمد رمضان، مُنذ قليل، إلغاء حفله بمدينة العلمين الجديدة.

قال «رمضان»، عبر مقطع بثّه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «بعتذر لجمهوري عن إلغاء الحفل، إدارة المدينة بلغوني أن شعبيتي لا تسمح أني أعمل حفلة يشيل 3 آلاف شخص فقط، حرصًا على المكان والتزاحم، تم إلغاء الحفل».

أضاف: «أنا بشكرهم جدًا، لأن عندهم رؤية أمنية تفوقني بكتير، إن شاء أشوفكم في مكان أكبر».

صباح الأحد الماضي، أعلن الفنان محمد رمضان، عن إقامته حفل غنائي جديد في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة بعد نجاح حفله الأول.

وبدأ الترويج للحفل الجديد الذي كان مقررا له الخميس 2 سبتمبر، بعد أقل من أسبوعين على الحفل الأول، ونشر أرقام حجز التذاكر وبوستر الحفل على حسابه الشخصي على «فيسبوك».

وخلال الساعات الماضية حذف الفنان محمد رمضان كل المنشورات والإعلانات السابقة للحفل التي كان قد نشرها، حيث تم إلغاء الحفل في سرية تامة دون إعلان عن تفاصيل الحفل وإعلام حاجزي تذاكر الحفل.

كان محمد رمضان قد أحيا يوم الجمعة قبل الماضي، حفلاً غنائيًا في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

المصرى اليوم

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