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«الأقصر الأزهرية» تكرم الطلبة والطالبات أوائل الشهادة الثانوية  

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«الأقصر الأزهرية» تكرم الطلبة والطالبات أوائل الشهادة الثانوية   «الأقصر الأزهرية» تكرم الطلبة والطالبات أوائل الشهادة الثانوية  

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استقبل فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الثلاثاء الطلاب والطالبات الأوائل بالشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة لهذا العام ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م وذلك بمكتبه بديوان عام المنطقة.

حيث جرى تكريم الطلاب بتسليمهم شهادات تقدير ومصحف هدية لكل منهم ، وأشاد الدكتور خليفة بمستواهم العلمي والدراسي وأخلاقهم العالية وحصولهم على هذه المراكز المتميزة.

تكريم اوائل الشهادة الثانوية الازهرية في الاقصر
تكريم اوائل الشهادة الثانوية الازهرية في الاقصر
تكريم اوائل الشهادة الثانوية الازهرية في الاقصر

قدم مدير المنطقة الازهرية، لهم الشكر لما حققوه من إنجاز خلال عام دراسي صعب وظروف قاسية ؛ وأن هذا التكريم يأتي لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ؛ داعيًا أبناء الثانوية الأزهرية في العام الجديد، لبذل مزيد من الجهد للحصول على مراكز متقدمة تبشر بجيل يمتلك الوعي الكامل لمستقبل بلاده.

تكريم اوائل الشهادة الثانوية الازهرية في الاقصر
تكريم اوائل الشهادة الثانوية الازهرية في الاقصر

هذا وقد تم التكريم في حضور فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي والشيخ أحمد النحاس عضو العلاقات العامة والأستاذ محمد أبو العلا البتيتي عضو العلاقات العامة وتغطية إعلامية متميزة.

المصرى اليوم

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