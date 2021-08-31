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البرازيل تفقد 9 لاعبين من عناصرها الأساسية فى تصفيات المونديال بسبب القائمة الحمراء

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البرازيل تفقد 9 لاعبين من عناصرها الأساسية فى تصفيات المونديال بسبب القائمة الحمراء البرازيل تفقد 9 لاعبين من عناصرها الأساسية فى تصفيات المونديال بسبب القائمة الحمراء

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سيفقد البرازيلى لكرة القدم 9 من لاعبيها يخوضون غمار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمشاركة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، عقب قرار أندية الدوري الممتاز الإنجليزي بعدم السماح للاعبين الدوليين بالسفر، على خلفية إجراءات الحجر الصارمة بسبب .

ويتعيّن على جميع اللاعبين الذين يرغبون في اللعب في بلد مدرج في القائمة الحمراء لحكومة المملكة المتحدة، قضاء عشرة أيام في الحجر الصحي عند عودتهم بفندق تختاره .

وسيخوض البرازيل التصفيات من دون تياغو سيلفا (تشلسي) وريشارليسون (إيفرتون) وإيدرسون وجابريال جيسوس (مانشستر سيتي) ورافينيا (ليدز يونايتد) وأليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وفريد (مانشستر يونايتد). وكانت رابطة الدوري الإنجليزي دعمت قرار أنديتها بعدم تحرير لاعبيها الدوليين لخوض التزاماتهم خلال النافذة الدولية، بسبب إجراءات الحجر الصارمة التي تتبعها إنجلترا مع عودة المسافرين إليها، لتحذو بطولات إسبانيا وإيطاليا والبرتغال حذو نظيرتها، قبل أن تتراجع عن قرارها، فيما بقي الدوري الإنجليزي الأكثر صرامة.

وتواجه البرازيل التي تحتلّ المركز الأول في التصفيات برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، تشيلي والأرجنتين وبيرو في 2 و5 و9 سبتمبر المقبل توالياً.

المصرى اليوم

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