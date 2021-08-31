بالأسماء.. تعليم القليوبية تحصد 5 مراكز في مسابقة الرائد المثالي والأخصائي المثالي

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حصلت مديرية التربية والتعليم في القليوبية على 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية خلال التصفية النهائية لمسابقة الرائد المثالي والأخصائي المثالي في الإتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة.

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن القليوبية حصدت المراكز في المسابقة تحت اشراف توجيه التربية الإجتماعية بالمديرية.

وفاز في مسابقة الرائد المثالي بالمرحلة الابتدائية مجدى رجب يوسف بإدارة شرق شبرا بالمركز الاول وفى المرحلة الاعدادية فازت زينب محمد الطاهر بادارة العبور بالمركز الثانى.

وفاز في مسابقة الأخصائي الإجتماعي بالمرحلة الابتدائية ايمان أحمد محمد بادارة طوخ بالمركز السابع وفى المرحلة الاعدادية فاز أحمد سالم محمد بادارة شبين القناطربالمركز الثامن وفي المرحلة الثانوية فازت رحاب ابراهيم عثمان بادارة شبين القناطر بالمركز الرابع.

وهنأ وكيل الوزارة الفائزين متمنيا لهم مزيد من النجاح على ما أنجز من مهام وأنشطة تربوية أثمرت عن هذا الإنجاز المضاف إلى سلسلة ما حققته المديرية خلال العام الدراسي الحالي من إنجازات.

وقدم الشكر لتوجيه التربية الإجتماعية بالمديرية والإخصائيين الإجتماعيين في جميع مدارس القليوبية والي جميع الإدارات التعليمية الفائزة في المسابقة مع التمنيات بمزيد من النجاحات في العام الدراسي الجديد.