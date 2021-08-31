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«أورام الأقصر» توفر جهاز العلاج الإشعاعي الداخلي النادر لدعم أبناء الصعيد (التفاصيل)

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«أورام الأقصر» توفر جهاز العلاج الإشعاعي الداخلي النادر لدعم أبناء الصعيد (التفاصيل) «أورام الأقصر» توفر جهاز العلاج الإشعاعي الداخلي النادر لدعم أبناء الصعيد (التفاصيل)

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وفرت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جهاز العلاج الإشعاعى الداخلي الجهاز النادر والغير متوفر بكثرة فى ، مجانًا للمرضى، وهو جهاز المعجل الخطى الذى يتيح العلاج ثلاثى الابعاد والعلاج متعدد الشده عالى الدقه كما يمكن استخدامه فى عمل الجراحه الإشعاعيه لاورام المخ وتم تزويد قسم العلاج الاشعاعى بجهاز البراكى ثيرابى brachy therapy ( العلاج الاشعاعى الداخل) والذى يتيح توصيل جرعه عاليه جدا من الطاقه الإشعاعيه داخل الورم مباشرة عن طريق أدوات يتم إدخالها بالورم نفسه وداخل تجاويف الجسم.

قال الدكتور هانى حسين، مدير عام المستشفي، إنه من منطلق البحث عن أقصي تطوير ورعاية صحية للمرضي تم تزويد قسم العلاج الإشعاعى بأحدث الأجهزة العالمية، ومن أبرزها جهاز العلاج الاشعاعي الداخلي والذي يتيح توصيل جرعه عالية جدا من الطاقة الإشعاعية داخل الورم مباشرة، والتى يتم إدخالها داخل الورم وداخل تجاويف الجسم وهذا جهاز يعتبر نادر جدا وغير متوفر بكثرة في مصر، وله أهمية كبيرة فى علاج أورام النساء، حيث أن الإشعاع الداخلي (العلاج الإشعاعي الداخلي) يتم بعد الخضوع لجراحة استئصال السرطان للثدى للسيدات، ويضع الطبيب بصورة مؤقتة جهازاً لتوصيل الإشعاع في ثدي الحالة إلى المنطقة التي كانت مصابة بالسرطان، ويضع مصدراً مشعًا داخل الجهاز لفترات زمنية قصيرة خلال فترة العلاج.

أوضح الدكتور هانى حسين، أنه يتم أيضاً فحص المرضي وتقديم الخدمة لهم داخل قسم العلاج الإشعاعى جهاز المعجل الخطي للعلاج الإشعاعي، وكذلك أجهزة الجاما سكين، حيث تهدف الأجهزة المختلفة لفحص وكشف مكان الورم بالتحديد، وكذلك سبل معالجته والقضاء عليهب مختلف أنواع العلاج الكيماوي والإشعاعي في وقت قياسي، مضيفاً أنه وصلت أعداد زيارات قسم العلاج الإشعاعى إلي 83903 مريض، وبلغ إجمالى مرضى عيادات الإشعاعى 10797 مريض، وبلغ عدد المرضى الجدد بالقسم 7590 مريض، ويجرى مواصلة العمل يومياً لإستقبال المرضى وخدمتهم بأفضل حال.

ومن جانبه يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن العمل يسير داخل أول صرح طبي بالصعيد لعلاج الأورام بالمجان، علي قدم وساق حيث يتم تلقي أوراق أية حالة تصل للمستشفي، ويتم فحصها في الحال داخل العيادات الخارجية بالمستشفي بمعرفة نخبة من نجوم الطب في ذلك التخصص، ويتم تحديد نوع الورم وطريقة علاجه الفورية عبر جرعات الكيماوي أو الإشعاعي.

المصرى اليوم

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