★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين، إن النقابة على استعداد دائم للوقوف وراء كل ما يساهم ويدعم المهندسين، لأنهم بناة مصر المستقبل وأداة التنمية والتقدم في كل المجالات الهندسية، مؤكدا أن الموضوع الرئيسي للمناقشة اليوم هو الطاقة لأنها المحور الرئيسي في الصناعة، وهي من أهم محاور الاستثمار.

وأوضح أمين عام النقابة، في لقاء ضمن سلسلة «الخبراء يتحدثون»، الذي تنظمه النقابة، أن مصر منذ سبعة أعوام كانت تعاني من النقص الشديد في الطاقة والشاهد هو الانقطاع المستمر في الكهرباء، واليوم أصبح لدينا اكتفاء بل فائض يتم الاستثمار فيه، مؤكدا أن العالم اليوم يتجه إلى الاستثمار في مصر في مجال الطاقة الجديدة، والمتجددة وفي القلب منها الهيدروجين الأخضر، وأن أكبر الدول الصناعية في أوروبا مثل ألمانيا أصبحت في حاجة إلى العمالة المصرية المدربة في كافة التخصصات الصناعية، وسيكون للنقابة دور كبير في تدريب المهندسين.

وقال المهندس محمد الحسيني، رئيس لجنة الشباب: إنه في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالشباب لزيادة وعي الشباب والاهتمام برفع المستوى العلمي والمهني، وانطلاقا من دور نقابة المهندسين الوطني والمهني في رفع كفاءة الشباب، جاء التعاون بين النقابة والمجلس الوطني للشباب، حيث اجتمعت ثلاث جهات، وهي: «شعبة الهندسة الكهربائية، ولجنة التدريب والتوظيف، ولجنة الشباب»، والذين يقومون بنشاط في مجال التدريب.

وأضاف «الحسيني» أن النقابة استطاعت خلال الخمسة أعوام الماضية تقديم خدمات تدريبية بالتعاون مع لجان النقابة، حيث نجحت في إبرام بروتوكول تعاون مع شركة «شنايدر اليكتريك» المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة، لإنشاء عدد من المعامل التدريبية في النقابة العامة ونقابة المنوفية الفرعية، وكذلك لأول مرة في محافظات الصعيد في نقابة أسيوط الفرعية، وفي الوقت الراهن تتحرك المعدات والأجهزة الخاصة بالمعمل الرابع في طريقها إلى النقابة الفرعية بالإسكندرية، وبروتوكول مع شركة سيمنز لإنشاء عدد من معامل التدريب على أعلى مستوى للتدريب على آخر ما توصل إليه العلم في مجال الكهرباء والطاقة.

وأكد المهندس محمد سليم، رئيس لجنة التوظيف والتدريب، أن شباب المهندسين اليوم محظوظون بالتقدم العلمي والتكنولوجي، حيث يمكنهم الاطلاع على كل ما هو جديد في علوم الهندسة من خلال شبكة الإنترنت أو المشاركة في الفعاليات العلمية الهندسية من خلال تطبيق زووم، بينما في الماضي كان المهندس يتكبد عناء السفر لمحافظات بعيدة لحضور ندوة تثقيفية أو هندسية للاستفادة من علم المحاضر حتى يرتقي علميًا.