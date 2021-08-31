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ميركل: ما بين 10 لـ 40 ألفا في أفغانستان يملكون حق الإجلاء إلى ألمانيا

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ميركل: ما بين 10 لـ 40 ألفا في أفغانستان يملكون حق الإجلاء إلى ألمانيا ميركل: ما بين 10 لـ 40 ألفا في أفغانستان يملكون حق الإجلاء إلى ألمانيا

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن التقديرات تشير إلى أن عددا يتراوح بين عشرة آلاف و40 ألفا من الموظفين المحليين العاملين في منظمات تنموية في أفغانستان يملكون حق الإجلاء إلى ألمانيا إذا شعروا أنهم مهددون.

وذكرت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها النمساوي سيباستيان كورتس في برلين أن معظم العاملين لصالح القوات المسلحة والشرطة الألمانيتين موجودون خارج أفغانستان بالفعل، لكن نظرا لأن المساعدات التنموية لأفغانستان لم تتوقف فإن العديد من الموظفين الميدانيين ظلوا في البلاد.

وأضافت «بالنسبة لنا التركيز في الوقت الراهن على الموظفين المحليين، ونحن لا نتحدث هنا عن 300 وإنما أكثر على الأرجح بين 10 آلاف و40 ألفا، وسيتعين علينا معرفة عدد من يريد منهم مغادرة البلاد وعدد من لا يرغب في ذلك»، وتابعت «كما شهدنا، لا أحد يتخذ قرار ترك وطنه بسهولة».

المصرى اليوم

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