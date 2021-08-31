المتحدث باسم حركة «طالبان» يعلن إحراز تقدم في المفاوضات مع قوات بنجشير

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أشار المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع قوات المعارضة في ولاية بنجشير، معربا عن أمله في إمكانية تفادي الحرب، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمطار كابول.

أضاف أن قضية بنجشير قيد البحث الآن، تلقينا اليوم عدة تقارير، نأمل ألا تكون هناك حرب وسيتم حل القضية بالتفاهم.

وكان قد أعلن أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، أنه سيوقف أنشطته وينسحب من السياسة، إذا أقامت «طالبان»، التي استولت على السلطة في أفغانستان، حكومة شاملة وضمنت الحرية والمساواة بين المواطنين.

وكانت الحركة سيطرت على العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري بعد هروب الرئيس أشرف غني.