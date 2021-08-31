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غدًا.. جامعة المجمعة و"مركز الشويعر للرعاية" يقدمان اللقاحات لطلاب "جلاجل سدير"

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غدًا.. جامعة المجمعة و"مركز الشويعر للرعاية" يقدمان اللقاحات لطلاب "جلاجل سدير" غدًا.. جامعة المجمعة و"مركز الشويعر للرعاية" يقدمان اللقاحات لطلاب "جلاجل سدير"
خصصت للفئة العمرية من ١٢ إلى ١٨ عامًا.. تأتي ضمن مبادرة الجامعة "خذ الخطوة"

غدًا.. جامعة المجمعة و

ضمن الشراكة المجتمعية، والمساهمة الفاعلة في مكافحة تعتزم جامعة المجمعة بالتعاون مع مركز الشويعر بمركز جلاجل بسدير تقديم اللقاحات غدًا الأربعاء للطلاب والطالبات للفئة المستهدفة "١٢ - ١٨" سنة .

وأكد مركز عبدالعزيز بن علي الشويعر للرعاية الصحية بجلاجل أنه وبالتعاون مع جامعة المجمعة ممثلة بإدارة الخدمات الطبية وعبر مبادرة تطعيم لقاح كورونا "خذ الخطوة" سيقدم غدًا الأربعاء ١٤٤٣/١/٢٤ الموافق ٢٠٢١/٩/١ جرعات كورونا، مشيرًا أن الجرعات مخصصة لطلاب وطالبات المدارس بمدينة جلاجل للفئة العمرية من ١٢ - ١٨ سنة فقط.

وأشار أن أخذ اللقاح سيكون بمقر المركز من الساعة ٤:٣٠ عصرًا حتى ٨ مساء، مشددًا أنه لن يتم تطعيم المرافقين ومن أعمارهم أكثر من ١٨ سنة.

كما أهاب بالجميع التواصل عبر (wa.me/966164435951) لأي استفسار حول مبادرة حملة تطعيم كورونا بالمركز.

يذكر أن محافظة المجمعة حظيت بمبادرات جامعة المجمعة المجتمعية في كل مجال، ومن تلك المجالات المجال الصحي؛ فمنذ بداية تقديم اللقاحات بادرت جامعة المجمعة بتقديم مبانيها وصالاتها المكيفة لوزارة الصحة لتقديم اللقاحات في صالاتها المهيأة بمرافق خدمات متنوعة.

ولم تتوقف مبادرة الجامعة عند هذا فحسب؛ بل قامت بافتتاح مركز مساند لتقديم اللقاحات، ودعمته بكوادرها الطبية المتخصصة، ووفرت فيه الخدمات الصحية، وزودته بلجان التوعية والإرشاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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