وفد نادي القضاة برئاسة عبدالمحسن يهنئ رئيس النيابة الإدارية بتولي منصبه

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إستقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ووفد رفيع المستوى من المستشارين أعضاء مجلس إدارته، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

ومن جانبه أكد المستشارعزت أبوزيد، على العلاقات الوطيدة والممتدة بين النيابة الإدارية والقضاء المصري الشامخ، واستمرار التعاون المثمر والبنّاء بينهما بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار محمد عبدالمحسن- رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بإهداء درع «نادي القضاة» للمستشار عزت أبوزيد- رئيس هيئة النيابة الإدارية.