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أعربت مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مجددًا، وذلك باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار تم اعتراضها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين الأبرياء وتضرر طائرة مدنية.

وجددت مصر، حكومةً وشعبًا، التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد، وكذا دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة.