«التعليم» تُعلن رسوم إعادة القيد وأداء الامتحانات.. وتخفيض ٥٠٪ لأبناء المعلمين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصروفات العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ للمدارس الرسمية الحكومية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء في الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يسدد كل من يتقدم لـلامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم القانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية والدراسات التكميلية الصناعية المصروفات التالية:

رسم دخول امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي: 148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان.

رسم دخول امتحانات الثانوية العامة: 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان للمرة الأولى أو الثانية، و202 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة.

رسم دخول امتحان دبلوم المدارس الفنية: 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيهات كرسم اضافي عن كل مرة من المرات الثلاث الاولى لدخول الامتحان + 15 جنيها مقابل خامات امتحانات عملية + 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية.

رسم دخول امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية: 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيهات رسم اضافي للامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يسدد طلاب الشهادات في المدارس الدولية الذين يؤدون امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير الخدمات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الرسوم تحصل من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوى العام والفني الرسمي «عربي ولغات» والمدارس الخاصة بأنواعها «عربى ولغات»، إذ أوضحت وزارة التربية والتعليم أن رسم إعادة قيد الطالب المفصول 25 جنيها.

رسم إعادة قيد لطلاب الثانوى العام والفنى بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها، 10 جنيهات غرامة إنذار للانقطاع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسى.

وقالت وزارة التربية والتعليم يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الالكترونية المتعاقد عليها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.