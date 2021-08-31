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رئيس الاستخبارات السابق : أمريكا اختارت طالبان للحكم

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رئيس الاستخبارات السعودية السابق : أمريكا اختارت طالبان للحكم رئيس الاستخبارات السابق : أمريكا اختارت طالبان للحكم

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تحدث رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل عن التطورات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان، مؤكدا أن «أمريكا اختارت طالبان للحكم.

وقال الأمير تركي الفيصل، في مقابلة مع قناة «cnbc» الأمريكية، إنه «لم يفاجأ مما حدث في أفغانستان»، مضيفا: «إن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت طالبان لتخلف ، حين عقد الرئيس السابق دونالد صفقة مع الحركة التي وصفها بعدو الحكومة».

وأضاف الفيصل، أن «ما فاجأه هو الكيفية التي تم بها الانسحاب»، مؤكدا أن «الأمر كان خليطاً أثناء انسحاب القوات الأمريكية بين عدم كفاءة أو عدم مبالاة أو سوء إدارة».

وأعرب عن قلقه من الأسلحة التي تركت بأيدي حركة طالبان، مشيرا إلى الارتباط الذي لا يزال موجودا بين طالبان والقاعدة.

وأشار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إلى أن «القاعدة سبق واستهدفت السعودية قبل أي دول أخرى عام 1995، قبل أن يوسعوا أنشتطهم إلى الخارج سواء بتفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام أو التسبب في كارثة 11 سبتمبر في نيويورك بعد ذلك»، قائلا: «الآن مع وجود الأسلحة التي قد تضع القاعدة حليفة طالبان يدها عليها، فالأمر مقلق أكثر».

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء يوم الاثنين، عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً، لينتهي الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، شملت الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان.

المصرى اليوم

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