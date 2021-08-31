إمام في تركيا يُثير الغضب بعد فتوى بتحريم لقاح كورونا

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أصدر إمام تركي فتوى دينية قبل أيام بتحريم اللقاح المضاد لفيروس كورونا ووفقاً لتقرير نشرته قناة العربية، قررت السلطات في تركيا أوقفته عن العمل وباشرت تحقيقاً معه بشأن دعواته لمقاطعة اللقاح المضاد للفيروس.

وقام الإمام، الذي لم تكشف السلطات عن اسمه الكامل، والذي يعمل كخطيبٍ في جامع يقع جنوب غربي تركيا في مدينة دنيزلي، بدعوة المصلين إلى مقاطعة اللقاحات المضادة لكورونا، معتبراً أنها «حرام» وعلى الناس ألا يخضعوا لها.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الخطيب يدعى «و. ت» وأنه كان يحث سكان الحي الذي يعيش فيه بمدينة دنيزلي، على مقاطعة اللقاحات المضادة للفيروس المستجد على أنوعها، وعلى خلفية ذلك أوقفته دائرة الأوقاف عن عمله، بينما باشرت السلطات الأمنية التحقيقات معه.

وكانت أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 217.1 مليون حتى صباح اليوم، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.24 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 217 مليونا و119 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و510 آلاف حالة.