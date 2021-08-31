«العليا الدائمة لحقوق الإنسان» تستعرض جهود تنفيذ قاعدة البيانات الوطنية

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عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعًا بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

شهد الاجتماع قيام السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة باستعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو 2021.

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‏تناول الاجتماع الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تعدها الأمانة الفنية عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

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واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تجهيز الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت تمهيداً لإطلاقه قريباً، وكذا التنسيق الجاري مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا على الالتزام بمواصلة العمل الجاد على كافة جوانب ملف حقوق الانسان لتنفيذ إختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها لاسيما وأن اللجنة تعد إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، فضلاً عن أن مصر تمتلك إطارا دستوريا وتشريعيا متقدما لحماية الحقوق والحريات، إضافة إلى رصيد كبير من التجارب الناجحة للبناء على التقدم المحرز في إطارها. ‏