أخبار عاجلة

رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش» -
بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر -
بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق -
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية -
عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو) -
تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

«العليا الدائمة لحقوق الإنسان» تستعرض جهود تنفيذ قاعدة البيانات الوطنية

Print
«العليا الدائمة لحقوق الإنسان» تستعرض جهود تنفيذ قاعدة البيانات الوطنية «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» تستعرض جهود تنفيذ قاعدة البيانات الوطنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعًا بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

شهد الاجتماع قيام السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة باستعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو 2021.

‏تناول الاجتماع الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تعدها الأمانة الفنية عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تجهيز الموقع الإلكتروني للجنة العليا على الإنترنت تمهيداً لإطلاقه قريباً، وكذا التنسيق الجاري مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا على الالتزام بمواصلة العمل الجاد على كافة جوانب ملف حقوق الانسان لتنفيذ إختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها لاسيما وأن اللجنة تعد إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، فضلاً عن أن مصر تمتلك إطارا دستوريا وتشريعيا متقدما لحماية الحقوق والحريات، إضافة إلى رصيد كبير من التجارب الناجحة للبناء على التقدم المحرز في إطارها. ‏

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

«هيجيبوا له لبن العصفور عشان ينجح».. محمد عبدالجليل عن تعيين «كيروش» مدربًا لمنتخب مصر

«هيجيبوا له لبن العصفور عشان ينجح».. محمد عبدالجليل عن تعيين «كيروش» مدربًا لمنتخب مصر

«تقدم بسيط للغاية».. عضو مجلس الشيوخ عن المشاورات الاستكشافية بين مصر وتركيا

«تقدم بسيط للغاية».. عضو مجلس الشيوخ عن المشاورات الاستكشافية بين مصر وتركيا