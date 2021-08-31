الإسماعيلي: أنهينا 80% من طلبات إيهاب جلال

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أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، طلب التعاقد مع صفقات سوبر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع الفريق المنافسة على بطولة الدوري.

وقال علاء وحيد، في تصريحات تلفزيونية :"إيهاب جلال، طلب من إدارة الإسماعيلي تدعيم الفريق بصفقات سوبر، في الميركاتو الصيفي، لأن هدفه هو قيادة الفريق للمنافسة على بطولة الدوري الموسم المقبل، لأن جماهير الدراويش لن تقبل بغير ذلك".

وأضاف :"اللجنة الفنية بقيادة علي ابو جريشة، وعماد سليمان، تسعى لتحقيق مطالب المدير الفني"، مضيفًا :"انهينا 80% من طلبات إيهاب جلال، بشأن اللاعبين الذين يرغب انضمامهم للفريق في الفترة الجارية، وننتظر وصول موارد مالية لتوقيع العقود بشكل رسمي".

وتابع:" هناك جلسة ستجمع إدارة الإسماعيلي واللجنة الفنية مع إيهاب جلال، الخميس المقبل، لحسم تجديد التعاقد معه لمدة موسم".