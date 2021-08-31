أخبار عاجلة

رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش» -
بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر -
بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق -
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية -
عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو) -
تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مصطفى محمد يقترب من بوردو الفرنسي مقابل 7 ملايين دولار

Print
مصطفى محمد يقترب من بوردو الفرنسي مقابل 7 ملايين دولار مصطفى محمد يقترب من بوردو الفرنسي مقابل 7 ملايين دولار

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بات مهاجم منتخب الأول لكرة القدم، مصطفى محمد على أبواب الانتقال لصفوف نادي بوردو الفرنسي، بعدما تضاءلت فرصه في المشاركة بصفة أساسية في التشكيلة الأساسية مع فريقه جالطة سراي التركي.

وكشفت تقارير تركية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب ونادي جالاتا سراي في مفاوضات متقدمة جداً مع نادي بوردو الفرنسي للحصول على توقيع المهاجم المصري، في صفقة قد تتضمن حصول النادي التركي على خدمات نجم بوردو الدولي النيجيري كالو.

وقلت مشاركات مصطفى محمد في الفترة الأخيرة في مباريات جالطة سراي، تحت قيادة المدرب فاتح تريم، الذي بات يضعه على مقاعد البدلاء بصفة مستمرة، لصالح المهاجم العائد للفريق التركي في الصيف الجاري مباي دياني.

وكتبت "20 دقيقة" الفرنسية أن مصطفى محمد من المنتظر وصوله إلى مدينة بوردو اليوم الثلاثاء، لحسم الصفقة وتوقيع العقود، وإجراء الفحوصات الطبية.

فيما أوضحت تقارير تركية أن جالطة سراي فعّل عقد شراء مصطفى محمد من نادي مقابل 4 ملايين دولار، حيث كان المهاجم الدولي قد انضم إلى جالطة سراي في شهر يناير الماضي لمدة عام ونصف مقابل مليون و500 ألف دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وأضافت التقارير أن الصفقة ستتم مقابل 7 أو 8 ملايين دولار، ليكون جالطة سراي قد حقق ربحاً كبيراً من اللاعب.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك هذا الموسم مع جالطة سراي في 7 مباريات ولم يسجل أي هدف، بخلاف النصف الثاني من الموسم الماضي الذي تألق خلاله وسجل 11 هدفاً في 21 مباراة مع بطل تركيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

«هيجيبوا له لبن العصفور عشان ينجح».. محمد عبدالجليل عن تعيين «كيروش» مدربًا لمنتخب مصر

«هيجيبوا له لبن العصفور عشان ينجح».. محمد عبدالجليل عن تعيين «كيروش» مدربًا لمنتخب مصر