مصطفى محمد يقترب من بوردو الفرنسي مقابل 7 ملايين دولار

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بات مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مصطفى محمد على أبواب الانتقال لصفوف نادي بوردو الفرنسي، بعدما تضاءلت فرصه في المشاركة بصفة أساسية في التشكيلة الأساسية مع فريقه جالطة سراي التركي.

وكشفت تقارير تركية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب ونادي جالاتا سراي في مفاوضات متقدمة جداً مع نادي بوردو الفرنسي للحصول على توقيع المهاجم المصري، في صفقة قد تتضمن حصول النادي التركي على خدمات نجم بوردو الدولي النيجيري كالو.

وقلت مشاركات مصطفى محمد في الفترة الأخيرة في مباريات جالطة سراي، تحت قيادة المدرب فاتح تريم، الذي بات يضعه على مقاعد البدلاء بصفة مستمرة، لصالح المهاجم العائد للفريق التركي في الصيف الجاري مباي دياني.

وكتبت شبكة "20 دقيقة" الفرنسية أن مصطفى محمد من المنتظر وصوله إلى مدينة بوردو اليوم الثلاثاء، لحسم الصفقة وتوقيع العقود، وإجراء الفحوصات الطبية.

فيما أوضحت تقارير تركية أن جالطة سراي فعّل عقد شراء مصطفى محمد من نادي الزمالك مقابل 4 ملايين دولار، حيث كان المهاجم الدولي قد انضم إلى جالطة سراي في شهر يناير الماضي لمدة عام ونصف مقابل مليون و500 ألف دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وأضافت التقارير أن الصفقة ستتم مقابل 7 أو 8 ملايين دولار، ليكون جالطة سراي قد حقق ربحاً كبيراً من اللاعب.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك هذا الموسم مع جالطة سراي في 7 مباريات ولم يسجل أي هدف، بخلاف النصف الثاني من الموسم الماضي الذي تألق خلاله وسجل 11 هدفاً في 21 مباراة مع بطل تركيا.