لو بتدور على شغل .. السكة الحديد تعلن عن وظائف جديدة ..اعرف التفاصيل

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رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل)
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:55 مساءً
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:55 مساءً
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:54 مساءً
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:54 مساءً
إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش»
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:54 مساءً
بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:46 مساءً
بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:46 مساءً
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:40 مساءً
عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:40 مساءً
تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:40 مساءً
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الثلاثاء 31 أغسطس 2021 02:02 مساءً
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