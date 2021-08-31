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رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل)
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:55 مساءً
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:55 مساءً
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:54 مساءً
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:54 مساءً
إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:54 مساءً
بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:46 مساءً
بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:46 مساءً
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:40 مساءً
عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:40 مساءً
تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:40 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بالفيديو.. مسلحو طالبان يدخلون مطار كابل الدولي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:57 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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