محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية لاتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال السائحين (صور)

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بعد وصول السفينة السياحية Blue Sapphire التابعة للخط الملاحي ANEX Selectum Blu قادمة من ميناء Antalya التركي وعلي متنها 455 سائحًا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى 197 من أفراد الطاقم، والتي تأتي ضمن سلسلة من الرحلات عددها 13 رحلة سياحية بواقع رحلة إسبوعياً، بدأت الأجهزة المختصة بالمحافظة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تجول السائحين بالمدينة وزيارة معالمها.

وبدأت مراسم الاستقبال عي ارصفة الميناء بعرض فولكلوري للفنون الشعبية، حيث عبر السائحين عن سعادتهم بحفاوة الإستقبال والعودة إلى مصر والإستمتاع بمزاراتها السياحية العريقة، ثم بدأت الأفواج برنامجها السياحي بتفقد المزارات السياحية والمعالم الأثرية بمدينتي الإسكندرية والقاهرة لتعود بعد ذلك على متن السفينة قبل التوجه إلى ميناء بورسعيد .

وكان في استقبال السفينة التؤ وصلت صباح الإثنين رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،و محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعبدالوهاب محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى عدداً من قيادات شرطة الميناء وممثلي هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الإسكندرية .

من جانبه، شدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع المختصين لاتخاذ التجهيزات اللازمة لضمان دخول وخروج السائحين من وإلى مدينة الإسكندرية بيسر وأمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، كما شدد على ضرورة ظهور الإسكندرية بالشكل الذي يتفق ومكانتها العريقة في أذهان السائحين.

محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول وخروج السائحين من والي مدينة المدينة (صور)

محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول وخروج السائحين من والي مدينة المدينة (صور)

محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول وخروج السائحين من والي مدينة المدينة (صور)

محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول وخروج السائحين من والي مدينة المدينة (صور)

محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول وخروج السائحين من والي مدينة المدينة (صور)