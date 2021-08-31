«المحامين»: النيابة العامة تنتدب قاضي تحقيق لإستيفاء أوراق قضية الاعتداء على محامي

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قال رأفت نوار، رئيس لجنة متابعة التجديدات، والتحقيقات الخاصة، بواقعة الاعتداء على محامي بقسم شرطة أول المنتزه، والمشكلة من نقابة المحامين بالإسكندرية، أنه بعد تحقيقات مطولة أصدرت النيابة العامة عشرة قرارات رأت ضرورة استيفائها، وندب قاضى التحقيق لإجرائها.

وأضاف «نوار» في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «رأت النيابة العامة -وهي في الأصل الأمينة على المجتمع وصاحبة الدعوى العمومية- أن تحقيق واقعة الاعتداء الغاشم على محام أثناء مزاولة عمله بقسم المنتزه أول بالإسكندرية، بمعرفة قاض تحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة».

وتابع: «إلى الذين مازالوا يرجفون رغم حبس الضابط المتهم خمسة عشر يومًا، هلا سكتم عن الثرثرة؟، فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب، ورفع القلم».

يشار إلى أن اللجنة مشكلة من النقابة الفرعية في 28 أغسطس الماضي برئاسة رأفت نوار، شيخ المحامين بالإسكندرية، وعضوية المحامين: أحمد جمعة، ومحمد بدير، وخميس عطا.

وقررت النيابة العامة انتداب قاضي تحقيق، مع ضم دفتر أحوال القسم لأوراق التحقيق، والتحقيق مع شقيقة المحامي المجني عليه، واستدعاء كل من ثبت حضوره بديوان قسم الشرطة وقت الأحداث من أفراد وضباط الشرطة، لسماع أقوالهم، واستدعاء عدد من المحجوزين بحجز الرجال والنساء لسماع أقوالهم في الواقعة، وسماع أقوال المجني عليه والضابط ومواجهتهم بأقوال المواطنين والأفراد والمحجوزين بحجز الرجال والنساء السابق سماع أقوالهم والثابت تواجدهم بديوان القسم وقت الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بديوان القسم وإثبات محتواها تفصيليا، وإجراء التحريات الأولية عن طريق وحدة مباحث القسم، ثم تكليف إدارة مباحث مديرية أمن الإسكندرية ووزارة الداخلية بإجراء التحريات النهائية، وإرفاق ملف قيد المحامي بنقابة المحامين والضابط بوزارة الداخلية لأوراق تحقيقات النيابة العامة، وسماع أقوال من يتقدم بطلب رسمي لسماع شهادته عن هذه الواقعة، وإرفاق تقرير مصلحة الطب الشرعي عن إصابات المجني عليه.