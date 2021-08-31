اليوم.. بدء المقابلات الشخصية للطلاب المستجدين بالجامعة المصرية اليابانية (صور)

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أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الثلاثاء، بدء إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين اجتازوا بنجاح اختبارات القبول بالجامعة، والتي تتضمن اختبارت في اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقي، والكيمياء، والفيزياء.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن النتائج النهائية للاختبارات ستعلن على الموقع الرسمى للجامعة وسترسل للطلاب عبر البريد الإلكتروني.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بتخفيض المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2021/2022 بنسبة 25% من إجمالي المصاريف الدراسية، مؤكدًا أن باب التقديم بالجامعة مازال مفتوحًا وسيستفيد الطلاب الذين سيتقدمون للالتحاق بالجامعة بهذه التخفيضات في المصروفات الدراسية.