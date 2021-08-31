محافظ الإسكندرية: تأهيل وتبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنيه (صور)

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل 9 ترع بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتاهيل للمشروع حتى الآن بلغت 64%، وتقدر إجمالي التكلفة 133 مليون و657 الف جنية، وقد تم الانتهاء من تأهيل وتبطين 4 ترع وجاري العمل على استكمال باقي الترع.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفراً في مياه الرى.

وأكد أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذى أطلقته القيادة السياسية، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

من جانبه، أوضح المهندس ابراهيم عبدالمنعم رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالاسكندرية، أن الـ9 ترع التي يتم تأهيلها وتبطينها بالإسكندرية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع هي: (ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وابو خليفة، والطفله، غرب الطريق، وحارس 3، وتفريعة 3 من بهيج، ومريوط 2، وخورشيد) وهذا باجمالي أطوال 29.670 كيلو، لافتًا إلى أن الترع التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% هي: (ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وتفريعه 3 من بهيج، ومريوط 2)، أما باقي الترع فقد تم الانتهاء من فرعة ابو خليفة بنسبة تنفيذ تصل إلى 78%، وقد بلغت نسبة التنفيذ في فرعة الطفله 65%، أما عن غرب الطريق فقد بلغت نسبة التنفيذ بها 24%، مشيرا إلى ان نسبة التنفيذ في ترعة حارس (3) قد بلغت 30%، وفي خورشيد بلغت نسبة التنفيذ قد بلغت 23%.

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64%

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64%

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64%

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64%

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64%

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64%

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64%

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64%