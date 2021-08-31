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فيفا: 48.5 مليار دولار تكلفة انتقالات اللاعبين في 10 أعوام

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فيفا: 48.5 مليار دولار تكلفة انتقالات اللاعبين في 10 أعوام فيفا: 48.5 مليار دولار تكلفة انتقالات اللاعبين في 10 أعوام

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بلغ إنفاق سوق انتقالات لاعبي كرة القدم 48.5 مليار دولار خلال 10 أعوام، بحسب تقرير صدر، أمس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منها 12.4 مليار أنفقها الدوري الإنجليزي “بريميرليج” وحده.
وأوضح التقرير، وفقًا للبيانات، التي تم تحليلها خلال 2011ـ2020، أن قيمة الإنفاق ارتفعت من 2.85 مليار في 2011، إلى 7.35 مليار في 2019، قبل أن تنخفض 23 في المئة عام 2020، لتصل إلى 5.63 مليار، بسبب وباء .
وبحسب التقرير، فإن الأندية الـ 30 الأكثر إنفاقًا، تمثلت في 12 ناديًا من الدوري الإنجليزي، وخمسة من إسبانيا، ومثلها من إيطاليا، وثلاثة من ألمانيا، واثنين من فرنسا، ومثلها من البرتغال، وواحد من ، تمثل وحدها 47 في المئة من إجمالي الإنفاق.
وكشف التقرير أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو النادي الأكثر إنفاقًا، متقدمًا على مواطنه تشيلسي وبرشلونة الإسباني، فيما حل باريس سان جرمان الفرنسي رابعًا. أما الأندية الأكثر حصولًا على الأموال فهما بنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليان.
وفي ناحية الدول الأكثر توريدًا للاعبين جاءت البرازيل في المقدمة مع 15128 انتقالًا، متقدمة على الأرجنتين “7444”، وبريطانيا “5523” وفرنسا “5027”. ومن حيث القيمة الإجمالية للاعبين، احتل الدوري الفرنسي المرتبة الثانية بـ4.497 مليار، خلف البرازيل “7.071 مليار”.
كما لفت التقرير إلى الارتفاع الهائل لعمولات وكلاء اللاعبين، حيث انتقل الإجمالي من 131.1 مليون في 2011، إلى 640.5 مليون في 2019.
كما أبدى التقرير قلقه إزاء انخفاض تعويضات التكوين المدفوعة إلى الأندية الأصلية للاعبين في عمليات انتقال لاحقة. فبعدما ارتفع إلى 63.4 مليون في عام 2019، انخفض 40 في المئة إلى 38.5 مليون في 2020.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى انخفاض حاد في حجم مساهمات التضامن، حيث بلغ 38.5 مليون في 2020 مقارنه بـ 38 مليونًا في 2011.

المصرى اليوم

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